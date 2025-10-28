Доходы иранской нефтехимической компании Шазанд возросли

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (21 марта-22 сентября 2025 г.) чистая прибыль иранской нефтехимической компании Шазанд выросла на 269% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 сентября 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил исполнительный директор компании Аббас Керими.

По его словам, чистая прибыль компании за первые 6 месяцев составила 15 триллионов риалов (примерно 26,7 миллиона долларов США). При этом из-за капитального ремонта, проведенного на предприятии, производство было приостановлено на 35 дней.

Керими добавил, что объем продаж компании за указанный период составил 190 триллионов риалов (примерно 338 миллионов долларов США). Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что иранская нефтехимическая компания Шазанд ежегодно производит 306 000 тонн этилена, 124 000 тонн пропилена, 85 000 тонн тяжелого полиэтилена, 85 000 тонн легкого полиэтилена и другую продукцию.