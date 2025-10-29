Хроника 44-дневной Отечественной войны: 29 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 29 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О переименовании села Венг Ходжавендского района в село Чинарлы".

- Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о последней ситуации на фронте. Список уничтоженной военной техники армянской армии.

- Распространены видеокадры из освобожденных от армянской оккупации губадлинских сел.

- ВС Армении подвергли обстрелу Гёранбойский и Тертерский районы. Отступающая армянская армия в отместку за поражения обстреливает мирных жителей.

- Ликвидированы армянские офицеры высокого ранга. Распространились видеокадры военной техники, брошенной на поле боя армянской армией. Уничтожены два армянских штурмовика Су-25.

- Обстреляна территория Тертерского района, где находились представители дипкорпуса. В результате обстрела Армении погиб еще один мирный житель Азербайджана.

- На поле боя уничтожены армянские силы, подвергшие обстрелу мирное население в городе Барда. Уничтожены силы и средства ВС Армении.