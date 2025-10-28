В минэнерго Азербайджана обсудили вопросы энергоэффективности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики состоялось мероприятие по оценке потенциала эффективности производства электроэнергии и тепла, а также переработки природного газа. В нем приняли участие представители Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, газоперерабатывающего завода, ООО SOCAR UNIPER, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеристиликтаджхизат», ОАО «Темиз шехер», ООО «Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi», Операционной компании «Umid Babek», компании bp и ЗАО «Туристический центр Шахдаг».

Как сообщает Trend, на мероприятии были обсуждены вопросы обеспечения разработки и внедрения мер по энергоэффективности, а также оценки потенциала эффективности с учетом технической и экономической целесообразности для определения объема экономии энергии и составления соответствующих отчетов.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов рассказал о важности закона «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и повышении энергоэффективности» и правил оценки потенциала энергоэффективности в связи с реализацией этого закона. Он подчеркнул, что эффективное использование энергии имеет большое значение для устойчивого развития нашей страны. В этой связи была особо отмечена важность отчетов по энергоэффективности.

На мероприятии состоялся подробный обмен мнениями о критериях оценки и пунктах, включаемых в отчеты, а также были даны соответствующие рекомендации.

