Президент Ильхам Алиев: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

Политика Материалы 28 октября 2025 18:07 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

«В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся уже более 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родные края, на родную землю. А остальные – граждане, задействованные в различных работах», - отметил глава государства.

