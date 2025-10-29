Одобрено финансирование программы АБР по адаптации к таянию ледников в Центральной Азии, Южном Кавказе и Пакистане

БАКУ /Trend/ - Зеленый климатический фонд (GCF) одобрил выделение 250 миллионов долларов США для программы Glaciers to Farms («От ледников к фермам») — ключевой инициативы по адаптации, возглавляемой Азиатским банком развития (АБР), направленной на создание устойчивых систем водоснабжения и сельского хозяйства для уязвимых сообществ в регионах, зависимых от ледников, в Центральной Азии, Южном Кавказе и Пакистане, сообщает Trend со ссылкой на АБР.

Финансирование GCF будет предоставлено в основном в виде грантов и инвестировано совместно с 3,25 миллиарда долларов США от АБР в течение следующего десятилетия в серию проектов, определённых странами-участницами программы. Проекты будут направлены на развитие эффективного орошения, водохранилищ и управления водосборными бассейнами, что позволит повысить продуктивность сельского хозяйства, несмотря на ускоренное таяние ледников и рост частоты засух и наводнений.

Программа Glaciers to Farms охватывает девять развивающихся стран-членов АБР: Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые все зависят от ледниковых и снеговых рек для сельского хозяйства, водоснабжения и производства электроэнергии. Ускоренное таяние ледников угрожает этим экосистемным услугам и средствам к существованию населения, особенно в странах, где каждая четвертая работа связана с сельским хозяйством.

Программа будет сосредоточена на четырёх бассейнах ледниковых рек — Нарын и Пяндж в Центральной Азии, Кура в Южном Кавказе и Сват в Пакистане — общей площадью около 27 миллионов гектаров.

Прямую пользу от программы получат около 13 миллионов человек, включая фермеров и уязвимые группы населения в горных регионах. Она будет поддерживать климатические и ледниковые оценки, которые станут основой национальных планов развития и инвестиционных проектов, а также укрепит системы мониторинга и раннего предупреждения для управления последствиями опасных явлений, таких как прорывы ледниковых озёр и длительные засухи.

Помимо сельскохозяйственных систем, Glaciers to Farms поддержит адаптивные схемы социальной защиты и системы здравоохранения для уязвимых сообществ, испытывающих нехватку воды и воздействие экстремальной жары. Программа также укрепит потенциал местных банков для поддержки сельскохозяйственного бизнеса, особенно управляемого женщинами.

GCF, крупнейший в мире климатический фонд, одобрил льготное финансирование программы Glaciers to Farms на своём 43-м заседании Совета директоров 29 октября.