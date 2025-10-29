Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики

29 октября 2025
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики.

Как сообщает Trend, об этом министр написал в соцсети X.

"Сердечно поздравляю нашу братскую и дружественную Турцию с праздником 29 октября – Днем Республики, знаменующим собой основание Турецкой Республики.

Турция стала одной из самых могущественных стран, которая с каждым днем ​​становится сильнее, стремительно развивается и имеет свой голос на международной арене.

Уверен, что союзнические отношения между нашими странами будут и впредь успешно развиваться по восходящей благодаря нашим совместным усилиям.

В этот знаменательный день я желаю братскому народу Турции дальнейшего мира, процветания и благополучия", - говорится в публикации.

