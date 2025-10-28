Доля золота и недвижимости в инвестиционном портфеле SOFAZ увеличилась

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 октября текущего года доля облигаций и инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) составила 34,7%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на SOFAZ.

Согласно информации, это на 15,7 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом доля акций в инвестиционном портфеле SOFAZ за отчетный период составила 25,8%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, доля золота в инвестиционном портфеле Фонда увеличилась с 17,7% (127 тонн) до 32,8% (184,8 тонны).

За первые 9 месяцев текущего года доля недвижимости и инфраструктуры в инвестиционном портфеле SOFAZ увеличилась на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,7%.

Объем инвестиционного портфеля SOFAZ за отчетный период составил 70,160 млрд долларов США, что на 9 млрд долларов США, или 14,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

