Белград укрепляет позиции в Центральной Азии. Визит Вучича в Ташкент открывает новый этап сотрудничества

БАКУ /Trend/ – На фоне растущей роли Центральной Азии в мировой политике Узбекистан последовательно расширяет партнерство с европейскими странами, укрепляя свой статус независимого и открытого участника международных процессов. В этом контексте предстоящий визит Президента Сербии Александра Вучича в Ташкент с 28 по 31 октября по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева станет подтверждением активной внешнеполитической линии страны и откроет новый этап в развитии узбекско-сербских отношений.

Отношения между Узбекистаном и Сербией традиционно строятся на взаимном уважении и прагматизме. Как отмечают в МИД Сербии, государства «имеют добрые и дружеские отношения без каких-либо спорных вопросов». Этот фон позволяет двум странам развивать диалог без политических барьеров - опираясь на реальные экономические интересы и взаимное доверие.

Политическое взаимодействие между Ташкентом и Белградом заметно активизировалось в последние годы. Проведено два раунда межмидовских консультаций, в ходе которых стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Предстоящий визит Александра Вучича станет первым в истории официальным визитом сербского лидера в Узбекистан - событием, символизирующим переход двусторонних отношений в формат стратегического партнерства.

Экономическое сотрудничество между странами постепенно набирает обороты. Товарооборот между странами составляет более 5 миллионов долларов, что почти вдвое выше уровня 2019 года. Сербия экспортирует в Узбекистан строительные и отделочные материалы, мебель, химическую продукцию, мрамор, зерно и аграрную продукцию. Из Узбекистана в Сербию поставляются хлопковая пряжа, текстиль и бобовые культуры. Несмотря на пока еще скромные объёмы товарооборота, динамика торговли остаётся устойчиво положительной.

Рост взаимного интереса объясняется логикой новой экономической политики Ташкента - диверсификацией рынков и созданием производственных цепочек с европейскими партнёрами. Для Белграда же Узбекистан становится "мостом" на рынки Центральной Азии, где активизируются инвестиционные и инфраструктурные инициативы.

В июле 2025 года министры инвестиций и торговли двух стран обсудили создание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и подготовку соглашения о торгово-экономическом взаимодействии. Среди приоритетов - промышленность, сельское хозяйство, логистика, энергетика и фармацевтика. Также стороны рассматривают вопросы о взаимной защите инвестиций и налоговом регулировании, что должно повысить прозрачность условий ведения бизнеса.

«Мы видим большие возможности для расширения партнерства в экономической сфере и готовы придать ему практический характер», – отметил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе телефонного разговора с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Сербии.

Особое внимание уделяется сельскому хозяйству. По данным министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии, обсуждаются конкретные шаги по развитию двустороннего взаимодействия в аграрной сфере, включая обмен опытом, внедрение современных систем орошения и рост торговли агропродовольственной продукцией. Развитие совместных проектов в этой отрасли отражает общий курс Узбекистана на устойчивое и экологически ориентированное производство, где Сербия может предложить компетенции в области технологий и аграрного машиностроения.

Гуманитарное направление также остается важной частью повестки. Обсуждается расширение академических программ, проведение культурных мероприятий и открытие прямого авиасообщения между Ташкентом и Белградом. Сотрудничество в сфере образования и культуры рассматривается как инструмент укрепления взаимопонимания между народами.

Отдельным направлением сотрудничества является трудовая миграция. Если в 2020 году рабочие визы в Сербию получили всего 57 граждан Узбекистана, то в 2023 году их количество превысило 1000 человек. Спрос на узбекских специалистов растёт на фоне дефицита рабочей силы в Сербии. Новое соглашение о миграции, которое стороны планируют заключить, должно создать правовую основу для защиты трудовых мигрантов и расширить их возможности трудоустройства.

Итак, в центре внимания предстоящего визита – укрепление партнерства в ключевых отраслях, таких как машиностроение, агропромышленный комплекс, фармацевтика, информационные технологии, цифровизация, туризм и других важных направлениях. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, пройдет обмен мнениями по актуальным международным вопросам. По итогам переговоров предполагается подписание пакета двусторонних соглашений.

Для Сербии визит Александра Вучича в Ташкент станет возможностью страны укрепить свое присутствие в Центральной Азии - регионе, где формируются новые маршруты торговли и сотрудничества. Для Узбекистана же это подтверждение курса на диверсификацию внешней политики, развитие связей с европейскими странами и привлечение инвестиций из новых источников. Предстоящая встреча в Ташкенте может стать отправной точкой для перехода узбекско-сербских отношений в долгосрочный формат партнерства, основанный на доверии и общих интересах.