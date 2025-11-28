Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан Материалы 28 ноября 2025 00:33 (UTC +04:00)
Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнёрства (ФОТО)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с коллегами из Европейского Союза.

Об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети "Х", сообщает Trend.

«Мне было приятно обсудить с коллегами из Европейского Союза недавнюю позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС», — отметил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и обсудили перспективы дальнейшего укрепления партнёрства между Азербайджаном и ЕС.

