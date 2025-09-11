ГЧП является эффективным инструментом реализации крупных проектов в водной сфере - АБР

БАКУ /Trend/ - Государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным инструментом реализации крупных проектов в водной сфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал региональный руководитель по развитию частного сектора в Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Энрико Пинали, выступая на II Международной конференции "Водное хозяйство" в ходе панельной дискуссии на тему "Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды".

"Правительства должны обеспечивать политическую поддержку, нормативно-правовую базу, стандарты и стимулы для участия частного сектора, в то время как частные компании привносят капитал, экспертизу и необходимые технологические инновации", — сказал Пинали.

По его словам, АБР работает с партнёрскими правительствами для дальнейшего развития ГЧП. Он также отметил, что АБР использует еще один аспект финансовых инноваций — так называемое "смешанное финансирование".

"Оно позволяет эффективно привлекать частные инвестиции в проекты, которые едва коммерчески жизнеспособны. Это означает, что требуется часть средств на льготных условиях, чтобы мобилизовать капитал для проекта. Сам проект не полностью коммерчески жизнеспособен, но с небольшой поддержкой может стать таковым", — добавил Пинали.