Россия снова ударила по нефтебазе SOCAR в Одесской области беспилотниками

БАКУ /Trend/ - В ночь на 18 августа 2025 года нефтебаза SOCAR в Одесской области подверглась массированному удару российских беспилотников типа «Шахед».

Как стало известно Trend, атака привела к серии прямых попаданий и возникновению пожара. Повреждены резервуары, здание насосной станции, операторские и технические помещения, а также ограждение базы. Общий объём хранилищ нефтебазы превышает 16 тыс. кубометров. В настоящее время проводится экспертиза для установления размера ущерба, а также срочные восстановительные работы.

Это уже вторая масштабная атака на объект. Ранее, 8 августа, по этой же нефтебазе было запущено около десяти беспилотников, что вызвало частичные разрушения. По факту инцидентов возбуждено уголовное дело.

На момент публикации материала редакция направила официальный запрос в SOCAR с просьбой предоставить дополнительные комментарии. Ответ от компании на момент выхода новости пока получен не был.