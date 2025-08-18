Опубликованы данные о расходах Азербайджана на охрану окружающей среды в прошлом году

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в государственном бюджете Азербайджана на сектор «Охрана окружающей среды» было предусмотрено 376,9 миллиона манатов (221,7 миллиона долларов США) для реализации 26 мероприятий по 5 программам 10 исполнительных организаций.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Отмечается, что эта сумма превышала показатель предыдущего года на 13,3 миллиона манатов (7,8 миллиона долларов США), или на 3,7 процента. Фактически, по заказам исполнительных организаций было выделено 361,9 миллиона манатов (96,0% от запланированного), что на 15 миллионов манатов (8,8 миллиона долларов США) меньше, чем планировалось.

По данным, представленным исполнительными организациями, выделенные средства были использованы в полном объеме.

Из общего объема средств 10,5% приходится на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и входящие в его структуру учреждения (Служба развития лесов, Национальная гидрометеорологическая служба и Служба охраны биологического разнообразия), а 69,1% – на мероприятия, реализуемые местными исполнительными органами.

Если рассмотреть средства, выделенные в государственном бюджете на 2024 год по «Охране окружающей среды», расходы, связанные с изменением климата, составили 339,7 миллиона манатов (199,8 миллиона долларов США). Из них 87,4%, или 297 миллионов манатов (174,4 миллиона долларов США), относятся к смешанным (нейтральным) расходам, которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние с точки зрения экологических критериев. Остальные 12,6%, или 42,7 миллиона манатов (25,1 миллиона долларов США), относятся к «зеленым» расходам.

В секторе «Сельское хозяйство» расходы, связанные с изменением климата, составили 1075,2 миллиона манатов (632,5 миллиона долларов США), при этом 100% расходов относятся к смешанным.

В целом, по секторам «Охрана окружающей среды» и «Сельское хозяйство» расходы, связанные с изменением климата, составили 1414,9 миллиона манатов (832,3 миллиона долларов США), из которых 1395,2 миллиона манатов (820 миллиона долларов США) пришлись на адаптацию, а 19 миллионов манатов (11,2 миллиона долларов США) – на меры по смягчению последствий.

В 2024 году расходы, связанные с изменением климата, по секторам «Образование», «Сельское хозяйство» и «Охрана окружающей среды» составили 5773,4 миллиона манатов (3396,1 миллиона долларов США).