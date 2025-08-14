Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Экономика Материалы 14 августа 2025 09:27 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 августа

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 августа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9894 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0417 маната, 100 российских рублей - 2.1364 маната.

Код

Курс

USD

1,7

EUR

1,9894

AUD

1,1137

BYN

0,5774

BGN

1,0171

AED

0,4628

KRW

0,1229

CZK

0,0814

CNY

0,2371

DKK

0,2666

GEL

0,6233

HKD

0,2166

INR

0,0194

GBP

2,3077

IRR

0,0294

SEK

0,1781

CHF

2,1109

ILS

0,5025

CAD

1,2356

KWD

5,567

KZT

0,3158

QAR

0,4664

KGS

0,0195

HUF

0,5032

MDL

0,1018

NOK

0,1668

UZS

0,0136

PKR

0,5996

PLN

0,4675

RON

0,3931

RUB

2,1364

RSD

0,017

SGD

1,3284

SAR

0,4531

xdr

2,3294

TRY

0,0417

TMT

0,4857

UAH

0,041

JPY

1,1611

NZD

1,0162
