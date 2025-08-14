Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 августа.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9894 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0417 маната, 100 российских рублей - 2.1364 маната.
|
Код
|
Курс
|
USD
|
1,7
|
EUR
|
1,9894
|
AUD
|
1,1137
|
BYN
|
0,5774
|
BGN
|
1,0171
|
AED
|
0,4628
|
KRW
|
0,1229
|
CZK
|
0,0814
|
CNY
|
0,2371
|
DKK
|
0,2666
|
GEL
|
0,6233
|
HKD
|
0,2166
|
INR
|
0,0194
|
GBP
|
2,3077
|
IRR
|
0,0294
|
SEK
|
0,1781
|
CHF
|
2,1109
|
ILS
|
0,5025
|
CAD
|
1,2356
|
KWD
|
5,567
|
KZT
|
0,3158
|
QAR
|
0,4664
|
KGS
|
0,0195
|
HUF
|
0,5032
|
MDL
|
0,1018
|
NOK
|
0,1668
|
UZS
|
0,0136
|
PKR
|
0,5996
|
PLN
|
0,4675
|
RON
|
0,3931
|
RUB
|
2,1364
|
RSD
|
0,017
|
SGD
|
1,3284
|
SAR
|
0,4531
|
xdr
|
2,3294
|
TRY
|
0,0417
|
TMT
|
0,4857
|
UAH
|
0,041
|
JPY
|
1,1611
|
NZD
|
1,0162