Территория Пираллахинского промышленного парка полностью передана в пользование предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Семь субъектов предпринимательства с объемом инвестиций около 129 миллионов манатов получили статус резидента в Пираллахинском промышленном парке, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации агентства.

Сообщается, что предпринимателями в работы вложено около 56 миллионов манатов, а также создано более 150 постоянных рабочих мест.

Пираллахинский промышленный парк, помимо улучшения инвестиционного климата в стране, создания новых рабочих мест, также играет важную роль в увеличении производства продукции ненефтяного сектора и расширении ее экспорта. Так, на сегодняшний день в парке произведено продукции на сумму 70 миллионов манатов. В частности, в первом полугодии текущего года в парке произведено продукции на сумму 8,6 миллиона манатов, что примерно на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что Пираллахинский промышленный парк был создан указом главы государства от 14 сентября 2016 года. Площадь парка составляет 30 гектаров. Территория парка полностью предоставлена в пользование предпринимателям.

