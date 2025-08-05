Названы показатели по экономическому росту Ирана

БАКУ /Trend/ - В третьем месяце текущего иранского года (с 22 мая по 21 июня 2025 года) экономический рост страны сократился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года (с 21 мая по 20 июня 2024 года).
Об этом свидетельствуют данные Исследовательского центра парламента Ирана, полученные Trend.
В основном это связано со снижением в сельскохозяйственном секторе — на 3,5%, а также в горнодобывающей промышленности и обрабатывающем секторе — на 2,6%.
Для сравнения, в предыдущем иранском финансовом году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) валовой внутренний продукт Ирана, включая доходы от углеводородов, вырос на 3,1%, а ненефтяной сектор показал рост на уровне 3%.
|
Сектор
|
1-й месяц (с 21 апреля по 20 апреля), %
|
2-й месяц (с 21 апреля по 21 мая), %
|
3-й месяц (с 22 мая по 21 июня), %
|
3 месяца (с 21 марта по 21 июня), %
|
Сельское хозяйство
|
-7.9
|
-7.8
|
-3.5
|
-4.7
|
Нефть и газ
|
2.9
|
3
|
2.9
|
2.9
|
Промышленность и горнодобывающая промышленность
|
-0.9
|
0.3
|
-2.6
|
-1.1
|
Услуги
|
3.6
|
5.9
|
3
|
4.2
|
ВВП (включая нефть)
|
1.6
|
2.9
|
0.1
|
1.4
|
ВВП (без учета нефти)
|
1.4
|
2.9
|
-0.2
|
1.2