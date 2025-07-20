Ненефтяной экспорт Ирана в Турцию сократился более чем на 30%

БАКУ/ Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Турцию снизился на 30,3% в стоимостном выражении и на 37,6% в объёме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Таможенное управление Ирана.

За отчетный период экспорт составил 1,52 миллиона тонн на сумму 937 миллионов долларов США. Для сравнения, за первые три месяца прошлого года этот показатель был значительно выше — 2,44 миллиона тонн на сумму 1,34 миллиарда долларов.

Основными категориями экспортируемой в Турцию продукции стали сельскохозяйственные и продовольственные товары, нефтехимическая продукция, а также промышленная и горнодобывающая продукция.

Общий товарооборот между Ираном и Турцией за этот период составил около 3,13 миллиона тонн на сумму 2,92 миллиарда долларов, что на 6,95% меньше в стоимостном и на 25,3% меньше в физическом выражении по сравнению с предыдущим годом.

По данным Таможенного управления Ирана, за три месяца текущего года общий экспорт ненефтяных товаров из страны составил 34,5 миллиона тонн на сумму около 11,7 миллиарда долларов. Это на 14,4% меньше в стоимостном выражении и на 9,3% меньше в объёме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.