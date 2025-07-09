Агентство Moody's потвердило международный рейтинг Халг Банка за 2024 год

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings, проанализировав результаты деятельности Халг Банка за 2024 год, потвердило базовый уровень кредитоспособности (Baseline Credit Assessments) на уровне b1.

Moody's Ratings потвердил долгосрочный депозитный рейтинг Банка в местной и иностранной валюте на уровне “Ва3”, краткосрочный и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CRR) в местной и иностранной валюте на уровне Ba2/NP, потвердив прогноз Банка по рейтингу как "стабильный".

Эксперты Moody’s связывают оценку BCA на уровне b1 с прочным финансовым и ликвидным положением Банка, основанным на его устойчивой прибыльности, сильном капитале и стабильном депозитном портфеле.

В отчете указывается, что долгосрочный депозитный рейтинг банка по местной и иностранной валюте на уровне Ba3 основан на значительной рыночной доле банка по кредитам и депозитам. Также отмечается, что сильная капитализация банка служит хорошим «буфером» для покрытия неожиданных кредитных потерь.

Отметим что, по итогам II квартала 2025 года активы одного из крупнейших частных банков страны Халг Банка достигли 3,4 млрд манатов, объем кредитного портфеля составил 1,9 млрд манатов, депозитный портфель вырос до 2,4 млрд манатов, а общий капитал достиг 534 млн манатов.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.