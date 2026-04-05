В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся IX классов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабаильском и Пираллахинском районах Баку, а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Шамкире (I часть), Агстафе, Шеки, Лянкяране (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме (в том числе в полных средних школах сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуше, Ханкенди (школа №4 города и полная средняя школа села Керкиджахан), Кельбаджаре (школа №1 города), Ходжалы (школа №1 города и полная средняя школа села Баллыджа), Учаре, Зардабе, Шамахе, Имишли, Гаджигабуле, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране состоялся выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Trend со ссылкой Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, планировалось участие в экзамене 49 701 учащегося.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий полеты на остров Чилов на вертолете и поездки на корабле были отложены, поэтому изменилось и время проведения экзамена там. Эти учащиеся (3 человека) будут проинформированы после уточнения даты экзамена.

По предварительной информации, четыре человека были отстранены от экзамена из-за обнаружения у них мобильных телефонов, ведется расследование.

С завтрашнего дня начнется обработку протоколов экзаменов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа, требующих письменного ответа, требует времени, ожидается, что результаты будут объявлены через 6 недель.