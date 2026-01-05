Ставка на рост и модернизацию: ключевые тезисы послания Президента Таджикистана

БАКУ /Trend/ - 16 декабря 2025 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил перед парламентом с посланием, где обозначил ключевые цели по развитию всех важных сфер - от промышленности до сельского хозяйства. Целью является повышение уровня жизни населения и обеспечение устойчивого экономического роста страны.

Первое, что отметил Президент Рахмон, - это необходимость развивать промышленность и сельское хозяйство. Страна зависит от гидроэнергетики, но нужно делать упор и на другие сферы. Промышленность должна быть многопрофильной, а сельское хозяйство должно развиваться не только за счет переработки, но и через внедрение новых технологий, чтобы увеличивать производство и при этом сохранять экологию. В частности, модернизация аграрного сектора на основе современных подходов рассматривается как шаг к увеличению доходов.

Однако без активного участия частного бизнеса достижение этих целей невозможно. Президент Рахмон акцентировал внимание на поддержке предпринимателей. Ключевым условием является упрощение доступа бизнеса к ресурсам и финансовым инструментам. Формирование устойчивого и конкурентоспособного предпринимательского сектора необходимо для создания рабочих мест и обеспечения экономического роста. В связи с этим правительство предложило создать специальный фонд поддержки кредитования, призванный облегчить доступ бизнеса к финансированию и стимулировать его развитие.

Также глава государства уделил внимание вопросам технологического развития, отдельно отметив значение искусственного интеллекта и процессов цифровизации. Была подчеркнута важность активного использования новых технологических возможностей. Технологии могут стать драйвером роста в различных сферах - от промышленности до образования.

В сфере инфраструктуры так же обозначены амбициозные планы. Таджикистан активно развивает транспорт и энергетику. Строятся дороги, новые объекты, улучшается логистика - это реальные шаги для развития экономики. А еще это шанс для Таджикистана усилить свою роль в торговле с соседями.

Особый акцент был сделан на социальной составляющей, в частности повышении заработных плат в ключевых сферах, включая образование, здравоохранение и культуру, как одном из инструментов улучшения качества жизни и снижения уровня бедности. В числе приоритетов также обозначены пенсии и социальные пособия - планируется увеличение стипендий и пенсий, повышение минимальной заработной платы. Отдельно подчёркнута необходимость индексации пенсионных выплат с учётом инфляции.

И, конечно, в центре внимания международная политика. Таджикистан активно решает пограничные вопросы с соседями, в частности с Кыргызстаном и Узбекистаном. Это реальная работа, которая помогает улучшить экономику, создавая условия для торговли и обмена.

Президент Рахмон подчеркнул, что развитие Таджикистана зависит от того, как быстро страна сможет адаптироваться к изменениям в мире. В числе приоритетов в этом направлении поддержка бизнеса, улучшение инфраструктуры и использование технологий.

Таким образом, в совокупности обозначенные инициативы свидетельствуют о том, что Таджикистан ставит перед собой масштабные цели. Развитие всех секторов, поддержка бизнеса, повышение уровня жизни, улучшение социальной сферы - это шаги, которые помогут добиться поставленных целей.