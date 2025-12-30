БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Тарифный совет Азербайджана.

Так, в соответствии с законом «Об электроэнергии» и новым законом «О газоснабжении», вступающим в силу 1 января 2026 года, установлен фиксированный тариф для сбалансированного распределения фиксированных затрат между потребителями независимо от уровня потребления.

Следует отметить, что во многих странах применяются фиксированные ежемесячные платежи абонентов за электроэнергию и природный газ. В международной практике применение фиксированных платежей имеет большое значение для покрытия расходов на содержание инфраструктуры, предоставление услуг и другие эксплуатационные расходы, независимо от объема потребления электроэнергии и природного газа потребителем.

Тарифный (Ценовой) совет установил ежемесячный фиксированный тариф на электроэнергию в размере 1 маната для потребителей групп "население" и "не население", потребляющих энергию по однофазной схеме электроснабжения, и 3 маната - для потребителей группы "не население", потребляющей электроэнергию по трехфазной схеме электроснабжения.

Ежемесячный фиксированный тариф на природный газ установлен в размере 1 маната для потребителей групп "население" и "не население", использующих бытовые газовые устройства, и 3 маната - для потребителей группы "не население", использующих промышленные газовые установки.