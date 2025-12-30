В Азербайджане создается правовая основа для использования животных при разминировании

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет создана правовая основа для использования животных при разминировании с целью обнаружения взрывчатых веществ.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон «О животном мире», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, при соблюдении требований других нормативных правовых актов животные смогут использоваться для разминирования и обнаружения взрывчатых веществ в соответствии со стандартными операционными процедурами.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

