Полиция Азербайджана перешла на усиленный режим работы из-за погодных условий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с нестабильными погодными условиями, наблюдаемыми в Азербайджане, главным образом в горных и предгорных районах, сотрудники полиции со вчерашнего дня принимают необходимые меры и продолжают вести непрерывную работу.

Как сообщает Trend со ссылкой МВД Азербайджана, в городах и регионах по всей стране, а также на автомагистралях, введены усиленные меры безопасности. Сотрудники полиции продолжают принимать надлежащие меры для обеспечения безопасности на территориях, освобожденных от оккупации.

"В ходе непрерывного обслуживания, организованного с ночных часов, совместно с другими государственными структурами дороги и дорожные знаки очищаются от снега и льда, участки дорог посыпаются песком и солью.

В результате принятых мер водителям и пешеходам обеспечивается безопасное возвращение домой", - сообщили в министерстве.