Следует расширить подготовку кадров для цифровизации в аграрной отрасли – Ильхама Гадимова

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане важно расширить подготовку кадров для цифровизации в аграрной отрасли.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на публичных слушаниях по теме «Подготовка квалифицированных кадров – основа развития аграрного сектора», состоявшихся в комитете по аграрной политике Милли Меджлиса.

Заместитель министра подчеркнула, что еще одним важным вопросом является дальнейшее укрепление связей между промышленностью и вузами. «Углубление сотрудничества между университетами и промышленностью, а также компаниями, работающими в аграрной отрасли, крупными фермерскими хозяйствами и агропромышленными предприятиями повысит качество подготовки студентов. В связи с этим перед Азербайджанским государственным аграрным университетом поставлены стратегические цели», - сказала она.

И. Гадимова отметила важность увеличения доли прикладных научных исследований в агропромышленном секторе: «Университет должен не только проводить академические исследования, но и внедрять инновации, имеющие непосредственное применение в этой области, а также разрабатывать новые модели повышения продуктивности, защиты почвенных и водных ресурсов. Кроме того, расширение региональной и международной сети партнерств является еще одной стратегической целью. Потому что сегодня недостаточно готовить квалифицированных специалистов внутри страны. Необходимо знакомиться с работой, проделанной на международном уровне, и исследованиями, проводимыми в других учреждениях».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!