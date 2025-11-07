Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Бакинский метрополитен начал переговоры с зарубежными компаниями о закупке поездов нового поколения

Общество Материалы 7 ноября 2025 11:21 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен» начало переговоры с зарубежными компаниями о закупке более современных поездов.

Как передает Trend, об этом сегодня журналистам сообщил главный инженер Департамента депо Айдын Бакиров на мероприятии, посвященном запуску трех новых поездов в Наримановском электродепо.

По его словам, переговоры ведутся с чешской компанией Škoda, швейцарской Stadler и профильной государственной компанией из Китая.

"Новые вагоны будут отличаться от нынешних как по конструкции, так и по системе управления. По итогам переговоров планируется заключить соглашение с одной из этих компаний и договориться о закупке поездов", - отметил Бакиров.

Он подчеркнул, что к 2030 году в Азербайджан будет поставлено ещё 120 вагонов, в результате чего общее количество вагонов достигнет 300.

