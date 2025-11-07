В Баку проходит конференция на тему "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку начала работу конференция на тему «Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа».

Как сообщает в пятницу Trend, конференция организована Агентством развития медиа Азербайджанской Республики совместно с Советом прессы Азербайджана.

Выступая на мероприятии, заведующий сектором по работе с медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациями Администрации Президента Азербайджанской Республики Кямран Гасанов заявил, что на медиа структурах и журналистах лежит большая ответственность за грамотное внедрение новых терминов в наш язык и сохранение его чистоты, богатства и самобытности.

Он сказал, что ценные мысли Президента Ильхама Алиева о чистоте и неприкосновенности азербайджанского языка, важности сохранения литературного языка, а также повторное обращение к этой теме спустя десять лет свидетельствуют о чутком отношении главы государства и его глубоком понимании значимости данного вопроса. Это дает основание полагать, что, несмотря на проведенную за последние десять лет работу, достигнутые результаты пока нельзя считать полностью удовлетворительными.

Заведующий сектором отметил, что для защиты литературного языка было предпринято множество важных шагов:

«За этот период законодательная база в Азербайджане была усовершенствована. В 2002 году был принят Закон Азербайджанской Республики «О государственном языке», создавший правовую основу для сохранения чистоты языка и его защиты от внешнего влияния. В рамках государственных программ и планов действий были приняты различные решения по контролю и поощрению правильного использования азербайджанского языка. Особое внимание уделяется преподаванию норм литературного языка в школах и вузах».

А проработавшая много лет диктором Азербайджанского телевидения, журналист Гюльшан Акбарова подчеркнула, что сохраняя родной язык, мы защищаем свои корни, историю и будущее.

"Родной язык — это наша идентичность, образ мышления, выражение нашей души. Долг каждого из нас - беречь его и сохранять его чистоту", - сказала она.

Отметим, что цель конференции, организованной в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Азербайджана, - содействовать свободному и правильному использованию азербайджанского языка в медиасреде в соответствии с литературными нормами, развитию языковой культуры и повышению стандартов речи в СМИ.

