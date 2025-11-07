Парк Победы и Музей Победы переданы Бакинскому городскому исполнительному управлению компанией PASHA Holding (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 6 ноября 2025 года между PASHA Holding и Бакинским городским исполнительным управлением был подписан протокол соглашения. В соответствии с протоколом Парк Победы и Музей Победы, построенные при финансовой поддержке PASHA Holding, были переданы Бакинскому городскому исполнительному управлению. Документ подписали главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов и глава Бакинского городского исполнительного управления Эльдар Азизов.



Музей Победы расположен на территории Парка Победы, строительство которого было завершено в 2024 году. Оба проекта направлены на увековечение исторической Победы азербайджанского народа, одержанной в 2020 году, и светлой памяти наших шехидов, отдавших жизнь за Родину.



Общая площадь Парка Победы составляет 9,16 гектара, из которых 4,24 гектара занимают зеленые зоны. В рамках проекта были возведены 44-метровая Арка Победы, 9,9-метровый мемориальный монумент, а также 8,8-метровая Стена памяти, на которой высечены имена шехидов. На строительство парка было потрачено 114,5 миллиона манат.



Здание Музея Победы, общей площадью 4278 м², включает восемь выставочных залов, аудиторию площадью 90,7 м² и другие зоны, предназначенные для посетителей. На строительство музея было направлено 59,5 миллиона манатов.



Историческая Победа, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики имеют особое значение для PASHA Holding, как и для всего азербайджанского народа. В своей деловой деятельности и социальных инициативах PASHA Holding неизменно проявляет внимание и чуткое отношение к этим вопросам.



С 2021 года PASHA Holding активно участвует в процессах восстановления и реконструкции освобожденных территорий. В частности, компания поддержала ряд значимых проектов, направленных на сохранение исторического, религиозного и культурного наследия. При поддержке PASHA Holding были восстановлены мечети Ашагы Говхарага, Юхары Говхарага, Саатлы, Агдамская Джума-мечеть и мечеть в селе Гияслы. Кроме того, в освобожденных территориях были построены мечети Суговушана, Зангилана, Хадрута и Дашалты. В настоящее время продолжается строительство мечетей в Шуше, Джебраиле и Лачине.