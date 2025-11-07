Энергетическое сотрудничество с Азербайджаном вносит значительный вклад в достижение целей ЕС — Еврокомиссар

БАКУ/Trend/ - Энергетическое сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном вносит значительный вклад в достижение цели ЕС, предусмотренной планом REPowerEU, по отказу от зависимости от импорта российских ископаемых энергоносителей, включая природный газ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен в письменном ответе на вопрос, озвученный в Европарламенте.

«С 2021 года поставки газа из Азербайджана в ЕС по Южному газовому коридору (ЮГК) увеличились более чем на 40%. Важно отметить, что ЮГК напрямую связан исключительно с азербайджанскими газовыми месторождениями и не интегрирован с национальной газотранспортной системой Азербайджана. Следовательно, он не используется для транспортировки российского газа в ЕС», — отметил Йоргенсен.

По его словам, в 2023 году Азербайджан импортировал из России менее 1 миллиарда кубометров природного газа для внутреннего потребления.

«Объем этих импортов резко сократился в 2024 и 2025 годах. В то же время общий объём экспорта природного газа из Азербайджана превысил 25 миллиардов кубометров в 2024 году, из которых примерно половина была направлена на рынок ЕС. Разница между этими показателями наглядно демонстрирует масштаб различий», — добавил еврокомиссар.

Йоргенсен также подчеркнул, что Европейский союз продолжает активно поддерживать установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

«Крайне важно, чтобы обе страны продолжали прогрессировать на пути к полноценной нормализации отношений. В этом контексте ЕС высоко оценивает парафирование 8 августа 2025 года в Вашингтоне текста двустороннего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, что стало значительным прорывом в деле прекращения многолетнего конфликта. ЕС готов оказать содействие в реализации Вашингтонских соглашений», — отметил он.