Рашида Дати подала жалобу на проармянского адвоката, критикующего её связи с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Министр культуры Франции и кандидат на пост мэра Парижа Рашида Дати подала жалобу на адвоката Франсуа Деведжяна, критикующего её связи с Азербайджаном, сообщает в четверг Trend.

О подаче жалобы Деведжян написал в социальной сети X: "Рашида Дати только что подала на меня жалобу в Парижскую коллегию адвокатов за “серьёзные и повторяющиеся нарушения основных принципов” адвокатской профессии".

По сообщениям, причиной обращения стали регулярные критические высказывания Деведжяна о связях Дати с Азербайджаном, а также его публичные напоминания о передаче её дела в суд по обвинению в коррупции и торговле влиянием.

Так, Франсуа Деведжян, известный своей проармянской позицией, регулярно выступает в соцсетях с критикой связей Рашиды Дати — члена французского правительства — с Азербайджаном. По его мнению, жалоба министра стала реакцией на его "постоянные напоминания" о направлении её дела в суд в рамках расследования по делу Renault-Nissan.