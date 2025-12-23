Защита прав детей в цифровом пространстве - это глобальная проблема — Захра Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Защита прав детей в цифровом пространстве - это глобальная проблема.

Как сообщает Trend, об этом сказала глава иранской делегации Захра Пезешкиан на международной конференции «Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество», организованной Государственным комитетом Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

По ее словам, в этой области можно использовать практическое обучение и инструменты защиты, и таким образом создать условия для того, чтобы родители могли контролировать использование детьми цифровой среды.

«С юридической точки зрения я бы предложила дополнительные протоколы о цифровых правах к конвенциям о правах ребенка», - сказала З. Пезешкиан.

