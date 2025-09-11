В село Шушакенд Ходжалинского района вернулись первые семьи

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - 11 сентября в село Шушакенд Ходжалинского района переселилась первая группа жителей.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на первом этапе в рамках программы Великое возвращение в село вернулись 15 семей в составе 59 бывших вынужденных переселенцев.

Семьям были вручены ключи от квартир. Для комфортного и безопасного проживания жителей села Шушакенд создана вся необходимая инфраструктура. В селе проложены новые дороги, соответствующие современным стандартам. Жители полностью обеспечены электроэнергией, природным газом и питьевой водой. Кроме того, созданы необходимые условия для ввода в эксплуатацию социальных объектов.

Выступая на мероприятии, заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поздравил жителей с историческим событием и пожелал им спокойной и благополучной жизни на родной земле.