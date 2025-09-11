Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Милли Меджлисе обсудят состояние религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Общество Материалы 11 сентября 2025 15:40 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе обсудят состояние религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе состоятся общественные обсуждения состояния религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях, проблем, связанных с их восстановлением, и возможностей доведения этих фактов до международного общественного мнения.

По информации Trend, этот вопрос отражен в проекте плана работы парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям на осеннюю сессию 2025 года.

Кроме того, в проекте нашло отражение проведение общественных обсуждений о состоянии религиозных памятников и существующем положении общественных объединений.

Общественные обсуждения будут проходить в течение осенней сессии под руководством отдела государственного строительства, административного и военного законодательства и отдела организации работы Милли Меджлиса, комитетов и комиссий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости