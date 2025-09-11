Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили вопросы сотрудничества и безопасности (ФOTO)

Политика Материалы 11 сентября 2025 16:16 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 11 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем МИД Республики Сербия Дамьяном Йовичем.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече обсуждались различные аспекты азербайджано-сербского стратегического партнерства, включая вопросы региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута роль контактов между лидерами двух стран в развитии существующих отношений стратегического партнерства между двумя странами, говорилось о значении постоянной поддержки территориальной целостности и суверенитета друг друга, лежащих в основе этих отношений.

С удовлетворением было отмечено участие и выступление Джейхуна Байрамова на Совещании послов Республики Сербия в прошлом году.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в различных областях, включая энергетику, оборону, гуманитарную, образовательную и другие сферы.

Констатирована важность подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими академиями.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

В тот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Сербии. Политическими консультациями с азербайджанской стороны руководил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, с сербской – государственный секретарь МИД Сербии Дамьян Йович.

