Исполнитель мейханы Садых Мустафаев отметит день рождения концертом "Мы постарели" со звездными друзьями

БАКУ /Trend Life/ - 3 октября исполнитель мейханы Садых Мустафаев выступит с праздничным концертом под названием "Мы постарели" (Qocaldıq biz) на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии, сообщает Trend Life.

В тёплой атмосфере среди друзей и коллег на одной сцене с именинником выступят звезды и молодые исполнители - Вугар Абдулов, Джейхун Бакинский, Намиг Гасымов, Назим Файтончу, Ильгар Саиль, Айгюн Джахангир, Кямран Насиров, Гусейн Халилов и другие.

"Мы постарели" - это не просто концерт, а вечер воспоминаний и искренних эмоций, когда музыка объединяет поколения и создаёт неповторимую атмосферу душевного тепла. Гости окунутся в волшебный мир мелодий и текстов, знакомых и родных каждому, а каждый аккорд наполнит зал энергией настоящего праздника жизни.

Билеты можно приобрести по ссылке:

https://iticket.az/events/concerts/sadikh-mustafayev-and-friends

