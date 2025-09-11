Халг Банк увеличил уставный капитал

БАКУ/Trend/ - Уставный капитал ОАО «Халг» Банка, одного из ведущих банков страны, увеличился на 31 002 762 маната и составил 446 599 506 манатов. Отметим, что рост капитала обеспечен за счёт увеличения номинальной стоимости акций банка со 114,48 до 123,02 маната.

Увеличение уставного капитала направлено на обеспечение устойчивого развития банка и повышение эффективности политики управления рисками. Кроме того, этот шаг поддержит достижение целей, предусмотренных Стратегией развития Банка на 2024–2026 годы, расширив его операционные возможности и потенциал кредитования.

Напомним, что Халг Банк, основанный в 2004 году и являющийся одной из динамично развивающихся и надёжных финансовых организаций региона, по итогам последнего квартала входит в число крупнейших частных банков страны с активами в размере 3,4 млрд манатов, кредитным портфелем 1,9 млрд манатов и депозитным портфелем 2,4 млрд манатов. Халг Банк предоставляет клиентам современные и доступные банковские услуги посредстом различных каналов продаж, в том числе филиальную сеть, покрывающую всю страну. Банк, нацеленный в своей деятельности на удовлетворение потребностей клиентов, продолжает расширять ассортимент своих продуктов и услуг, применяя цифровые и инновационные бизнес-решения, а также совершенствуя уровень обслуживания.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.