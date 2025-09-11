IFC готова поддержать Азербайджан в проектах ГЧП по водоснабжению и инфраструктуре - Никола Сапорити

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) готова поддержать правительство Азербайджана в реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и других инфраструктурных направлениях.

Об этом заявил Trend главный инвестиционный специалист Международной финансовой корпорации (IFC) Никола Сапорити.

Он отметил, что IFC, входящая в Группу Всемирного банка, специализируется на консультациях и финансировании частных проектов, тогда как сам Всемирный банк преимущественно работает с государственным сектором.

"Сейчас мы консультируем Министерство экономики Азербайджана по переговорам с ACWA Power по проекту опреснения. Это очень важный пилотный проект, который близок к завершению", - сказал Сапорити.

По его словам, IFC помогает правительству структурировать условия контракта по строительству станции по опреснению морской воды. В процессе учтены вопросы мощности станции, ее расположения, коммерческой оплаты воды и договорных рисков.

После проведения международного тендера лучшим предложением признан проект ACWA Power. С марта компания и правительство Азербайджана согласовывают контракт, который будет регулировать строительство и эксплуатацию станции в течение 25–30 лет.

«Остались лишь технические детали, подписание соглашения может состояться уже в ближайшие дни. Затем ACWA Power начнет поиск финансирования, в том числе среди международных финансовых организаций, чтобы обеспечить максимально выгодные условия и снизить конечную стоимость воды. Это может занять около полугода», – отметил представитель IFC.

Сапорити подчеркнул, что корпорация готова содействовать Азербайджану не только в сфере водоснабжения, но и в развитии транспорта, телекоммуникаций и других инфраструктурных проектов.

"Борьба с изменением климата является ключевым приоритетом нашей стратегии. IFC активно финансирует проекты в области возобновляемой энергетики – солнечной, ветровой, гидроэнергетики, а также аккумуляторных систем. Будем рады участвовать и в новых «зеленых» проектах в Азербайджане", - добавил он.

