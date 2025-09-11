Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Милли Меджлисе пройдут встречи с руководством религиозных конфессий

Общество Материалы 11 сентября 2025 15:17 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе пройдут встречи с руководством религиозных конфессий

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ходе осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоятся встречи с представителями комитета по общественным объединениям и религиозным организациям парламента.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте плана работы комитета на осеннюю сессию 2025 года.

В проекте указано, что в ходе сессии запланированы встречи с руководством Управления мусульман Кавказа, других религиозных конфессий, включая горско-еврейскую общину Азербайджана, Апостольскую префектуру римско-католической церкви в Азербайджане, Бакинскую и Азербайджанскую епархию Русской православной церкви, Европейскую еврейскую общину Баку и Албано-удинскую христианскую религиозную общину Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости