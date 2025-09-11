«Азерэнержи» и Masdar обсудили проекты ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча председателя ОАО «Азерэнержи» Бабы Рзаева с делегацией, возглавляемой руководителем проектов компании Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) Мохамедом Аль Мухаррами.

Как сообщает Trend со ссылкой на «Азерэнержи», на встрече были обсуждены проекты в сфере возобновляемой энергетики — солнечных и ветровых электростанций общей установленной мощностью 1000 МВт.

Стороны также обменялись мнениями по текущему состоянию сотрудничества и его перспективам.

Отметим, что компания Masdar уже успешно реализовала в Азербайджане проект солнечной электростанции «Гарадаг», пиковая мощность которой составляет 230 мегаватт. Объект работает на полную мощность и с момента запуска уже произвёл 800 миллионов киловатт-часов «зелёной» энергии. Только в июне 2025 года станция обеспечила генерацию 68,8 миллиона кВт⋅ч.

Станция «Гарадаг» построена с применением передовых технологий: она оснащена 570 000 двухсторонних солнечных панелей, а также системой слежения за солнцем. Энергия экспортируется в сеть «Азерэнержи», а за техническое обслуживание отвечает специализированная компания Masdar — MSTS. На объекте работают более 20 высококвалифицированных специалистов.

Помимо расширения солнечной электростанции «Гарадаг», компания Masdar в партнёрстве с SOCAR Green реализует ещё три масштабных проекта в Азербайджане: солнечные электростанции в Билясуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт), а также ветропарк «Абшерон-Гарадаг» мощностью 240 МВт.

В настоящее время по солнечным станциям ведутся предпроектные работы. Уже выбран подрядчик по инженерным изысканиям, поставкам и строительству (EPC), который завершил этап подготовки. Ожидается, что первичная генерация и подключение к сети состоятся в середине 2026 года.

Что касается ветропарка «Абшерон-Гарадаг», то в настоящее время продолжаются 12-месячные измерения ветровых ресурсов, завершение которых ожидается до конца 2025 года. После этого будет выбран EPC-подрядчик, и строительство планируется начать в 2026 году с завершением работ к концу 2027 года.