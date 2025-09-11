Азербайджан стимулирует внедрение современных систем орошения в стране - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеется около 1,4 миллиона гектаров орошаемых земель. Если в 2023 году лишь 4 процента этих площадей были обеспечены современными системами орошения, то сегодня эта цифра достигла примерно 11 процентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на церемонии открытия второго дня II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Министр подчеркнул, что более 70 процентов водных ресурсов страны формируется за ее пределами: "Согласно отчету Международного института природных ресурсов, подготовленному на 2040 год, Азербайджан занимает 18-е место среди 33 стран, которые будут страдать от засухи. В этих условиях мы строим нашу политику и определяем, какие изменения можем предпринять уже сегодня, чтобы через 5-10 лет и более не столкнуться с серьезным дефицитом воды".

По его словам, уровень внедрения современных систем орошения в стране пока остается низким: "Считаю, что показатель в 11 процентов слишком мал. Поэтому мы должны активнее стимулировать этот процесс и повышать интерес фермеров. Государство уже оказывает значительную финансовую поддержку в виде субсидий".

М.Мамедов отметил, что за последние шесть лет в Азербайджане современным орошением охвачено свыше 40 тысяч гектаров. Только за первые полгода текущего года Агентство по аграрным кредитам и развитию профинансировало внедрение таких систем еще на более чем 2 тысячи гектаров.

"Основной механизм поддержки фермеров со стороны государства — это субсидирование и финансирование современных систем орошения, сельскохозяйственной техники, оборудования и установок. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что в мире аналогов такой модели поддержки практически нет", - подчеркнул министр.