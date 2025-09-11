Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Реконструкция Ширванского оросительного канала завершится к концу 2027 года - Рафиг Асланов

Общество Материалы 11 сентября 2025 15:34 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Завершение реконструкции Ширванского оросительного канала ожидается к концу 2027 года.

Об этом Trend сообщил начальник Службы государственного надзора за использованием и охраной водных ресурсов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана Рафиг Асланов.

Он отметил, что в стране ведется реконструкция ряда крупных водохранилищ и строительство новых водных объектов.

"В настоящее время продолжаются работы по реконструкции Ширванского оросительного канала. Проект успешно реализуется, и, по предварительным прогнозам, его завершение ожидается к концу 2027 года.

Кроме того, готовится проектная документация по реконструкции Карабахского оросительного канала. Реализация проекта начнется в следующем году.

Главная цель - повышение осведомленности населения и предпринимательских структур в сфере рационального водопользования", - подчеркнул Р.Асланов.

