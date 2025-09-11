Сахиба Гафарова провела обмен мнениями с новым послом Израиля в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 11-го сентября провела встречу с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль Роненом Краусом.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Поздравив посла с назначением на должность, спикер Сахиба Гафарова пожелала ему успехов в дипломатической деятельности в стране. На встрече было выражено удовлетворение расширением сотрудничества между нашими дружественными и партнёрскими странами – как в уже традиционных сферах, так и в ряде новых направлений; было отмечено наличие хороших возможностей для дальнейшего развития связей.

В беседе упоминалось значение контактов между людьми как одного из показателей благоприятных отношений между нашими государствами и народами, и было подчёркнуто, что евреи веками проживали и проживают и ныне в обстановке мира, дружбы и взаимопонимания в Азербайджане – мультикультурной и толерантной стране. В то же время свой вклад в развитие двусторонних связей вносит и азербайджанская община в Израиле, в том числе и наши соотечественники еврейского происхождения, проживающие в этой стране.

Говорилось на встрече и об уникальной роли парламентов в прогрессе взаимоотношений наших государств. Спикер Сахиба Гафарова упомянула свою встречу со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой в Узбекистане в апреле текущего года, подчеркнув значение контактов между нашими парламентами, а также встречных визитов и деятельности групп дружбы.

В ходе беседы вновь подчёркивалась важность рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Соединённые Штаты Америки по приглашению Президента Дональда Трампа, проведённых во время визита переговоров, достигнутых договорённостей и подписанных тогда же документов. Спикер Сахиба Гафарова коснулась значения исполнения обязательств, принятых в рамках вашингтонских договорённостей, и выразила надежду на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие обоюдный интерес.

