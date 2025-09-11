Назван объем товарооборота между Азербайджаном и государствами ЕС в январе-июле

БАКУ/Trend/ - В период с января по июль этого года торговый оборот с государствами Европейского Союза (ЕС) составил 12,4 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Согласно расчетам, основанным на отчете Комитета, этот показатель увеличился на 14% или 1,5 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период торговый оборот с государствами ЕС составил 43% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Представляем информацию о торговых операциях Азербайджана с государствами ЕС за январь-июль текущего года:
|
Название стран
|
Экспорт
(в тысячах долларов США)
|
Импорт
(в тысячах долларов США)
|
Общий объем по странам Европейского Союза
|
10 715 370.82
|
1 688 831.42
|
Германия
|
376 347.13
|
512 258.09
|
Австрия
|
43 567.42
|
62 130.16
|
Бельгия
|
898.54
|
37 470.91
|
Болгария
|
449 425.68
|
14 175.24
|
Чехия
|
548 347.40
|
44 891.00
|
Данимарка
|
54 389.24
|
18 483.16
|
Эстония
|
16 861.81
|
7 472.42
|
Финляндия
|
67.75
|
18 100.10
|
Франция
|
45 802.18
|
143 854.70
|
Хорватия
|
451 018.74
|
3 430.12
|
Ирландия
|
174 269.66
|
26 202.78
|
Испания
|
6 064.40
|
142 209.36
|
Швеция
|
743.97
|
22 733.41
|
Италия
|
7 195 299.05
|
303 334.70
|
Кипр
|
7 381.38
|
635.87
|
Латвия
|
5 670.51
|
8 946.30
|
Литва
|
2 075.90
|
12 013.38
|
Люксембург
|
59.75
|
557.04
|
Венгрия
|
1 301.76
|
31 471.06
|
Мальта
|
3 709.57
|
317.03
|
Нидерланды
|
135 653.55
|
77 256.02
|
Польша
|
7 433.53
|
90 572.09
|
Португалия
|
385 113.52
|
8 369.38
|
Румыния
|
385 242.00
|
36 904.28
|
Словакия
|
474.74
|
22 870.92
|
Словения
|
8 103.36
|
16 031.20
|
Греция
|
410 048.30
|
26 140.69