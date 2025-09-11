Назван объем товарооборота между Азербайджаном и государствами ЕС в январе-июле

БАКУ/Trend/ - В период с января по июль этого года торговый оборот с государствами Европейского Союза (ЕС) составил 12,4 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно расчетам, основанным на отчете Комитета, этот показатель увеличился на 14% или 1,5 миллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период торговый оборот с государствами ЕС составил 43% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Представляем информацию о торговых операциях Азербайджана с государствами ЕС за январь-июль текущего года: