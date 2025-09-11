Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 11 сентября 2025 17:02 (UTC +04:00)
В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Казахстана

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, в нашу страну прибыла делегация Министерства обороны Республики Казахстан.

Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита состоялась встреча военных специалистов в финансовой области двух стран.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы планирования и финансирования оборонных расходов, ведения учёта денежных средств, а также особенности учёта военного имущества, порядок денежного довольствия и выплаты заработной платы.

В ходе встречи также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.

