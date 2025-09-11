Будут захоронены останки еще 4 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Завтра будут захоронены останки еще четырех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом в четверг сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, передает Trend.

Было отмечено, что военнослужащий Велиев Мурад Маликмамед оглу будет захоронен на кладбище села Нутах Губинского района, военнослужащий Абдуллаев Джалал Ханкиши оглу - на кладбище поселка Гобустан Гарадагского района города Баку, военнослужащий Зарбалиев Аяз Асгералы оглу - в Аллее шехидов города Гёйчай, а военнослужащий Гаибов Векил Мойлан оглу - на кладбище села Гамарван Габалинского района.