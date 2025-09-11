АБР о прогрессе в проекте развития железнодорожного сектора Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) опубликовал проект Полугодового отчета по экологическому мониторингу за январь–июнь 2025 года, в котором отмечается значительный прогресс в реализации проекта по развитию железнодорожного сектора Азербайджана, направленного на реконструкцию железнодорожной линии Сумгайыт–Ялама (граница с Россией), сообщает Trend.

Согласно отчету, строительные работы находятся на продвинутой стадии. Подрядчик представил обновленный план-график по обоим лотам: завершение работ по Лоту 1 запланировано на третий квартал 2025 года, а по Лоту 2 – до конца года.

Цель проекта заключается в улучшении железнодорожных услуг в Азербайджане, повышении конкурентоспособности и финансовой устойчивости ЗАО «Азербайджанские железные дороги», а также в увеличении операционной и экономической эффективности и пропускной способности, в частности на участке Ялама–Сумгайыт транспортного коридора «Север–Юг».

Проект разделен на два лота:

Лот 1 охватывает участок от станции Сумгайыт (км 2622+175) до станции Гильгиль-Чай (км 2538+200) и включает двухпутный электрифицированный участок.

Лот 2 охватывает участок от станции Гильгиль-Чай (км 2538+200) до Ялама на границе с Россией (км 2454+454).

Помимо строительных работ, проект включает и проектировочную часть. Теоретически проектные работы выполнены на 100 процентов, однако остаются незначительные доработки и согласования с заинтересованными сторонами. Эти корректировки, главным образом связанные с интеграцией новых или обновленных стрелочных переводов в существующую инфраструктуру и подключением водоотводных систем на станциях, не влияют на общий ход реализации.