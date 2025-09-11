Дорожное движение в Баку будет ограничено во время проведения Гран-при Формулы-1

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, который состоится 19–21 сентября, в Баку будут введены ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское кольцо (БГК).

Для обеспечения безопасного проведения логистических операций с 12 сентября с 01:00 движение транспорта будет ограничено на участке улицы Пушкина между улицей Узеира Гаджибекова и проспектом Нефтяников. Ограничение будет действовать до завершения мероприятия.

Согласно Плану управления дорожным движением, все улицы, входящие в трассу Baku City Circuit и прилегающие к ней территории, будут закрыты для движения транспорта с 15 сентября с 01:00 до 23 сентября 08:00. Въезд и выезд в зону ограничений будет возможен только при наличии «Пропуска для жителей».

Отметим, что, основываясь на опыте последних двух лет, и в этом году для удобства горожан и водителей во время гонки некоторые основные дороги будут открыты для пользования населения.

Так, 15–17 сентября на нижеперечисленных въездных и выездных участках трассы движение транспорта будет свободным (без остановок и стоянок) с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00.

18 сентября данные участки будут открыты с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00.

Въездные пункты:

● С Ширванского (Сальянского) шоссе в направлении проспекта Нефтяников и площади Азнефт.

● С ул. М. Лермонтова в направлении ул. 50-летия ООН и ул. Истиглалият.

● С ул. С. Вургуна в направлении ул. У. Гаджибейли и проспекта Бюль-бюля.

● С проспекта Бюль-бюля в направлении ул. Хагани и проспекта Нефтяников.

● С пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении ул. Хагани.

Выездные пункты:

● С проспекта Нефтяников в направлении Бакинского морского порта и Crescent Mall.

● С ул. Истиглалият в направлении проспекта Азербайджана.

● С проспекта Нефтяников в направлении площади Азнефт и Deniz Mall.

Операционная Компания Baku City Circuit информирует водителей, что указанные дороги будут использоваться исключительно как транзитные коридоры. Кроме того, за исключением чрезвычайных ситуаций, во время их работы парковка, посадка и высадка пассажиров строго запрещены. Также движение тяжеловесных грузовиков и общественного транспорта на этих участках исключается.

Более подробная информация о движении транспорта размещена на официальном сайте Baku City Circuit.