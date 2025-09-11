В суде оглашены документы по обстрелу Арменией территорий Азербайджана в 1990 году и убийству должностного лица

БАКУ/ Trend/ - Судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых в военных преступлениях граждан Республики Армения 11 сентября продолжился в Бакинском военном суде оглашением документов.

Как сообщает Trend, один из оглашенных документов касался факта запуска по Садараку двух ракет со стороны села Ерасх Араратского района Армении 24 марта 1990 года. Одна из ракет сгорела в воздухе, а другая взорвалась на земле, неподалеку от двора жителя Садарака Гасымова Исмаила Байрам оглу.

Другие документы касались факта ранения 6 человек в селе Шада Шахбузского района, а также обстрела села Гышлаг и других сел Товузского района. Следствие установило, что с 17:00 до 00:00 27 марта 1990 года Армения со стороны Шамшаддинского района подвергла интенсивному обстрелу из огнестрельного оружия села Гышлаг, Юхары Гаджаллы и Алибейли Товузского района. В ходе инцидента среди мирного населения имелись пострадавшие.

Кроме того, был оглашен документ об убийстве Вели Зейналова. Сообщалось, что 27-28 марта 1990 года село Гермечатаг Бабекского района подверглось обстрелу со стороны Армении из оружия различного калибра. Было сожжено 10 домов, а заведующий государственно-правовым отделом Нахчыванского областного комитета Зейналов Вели Мамед оглу был убит из автоматического оружия.

Согласно другому оглашенному документу, 11 июля 1990 года колонна из 16 автомобилей была обстреляна из автоматического оружия близ села Гозлукорпю Агдеринского района на 93-м километре дороги Барда – Истису, в результате чего погибли 3 человека, 22 человека получили ранения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.