ACWA Power значительно снизила потребление энергии на производство кубометра воды

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет ACWA Power снизила потребление энергии на производство кубометра воды с 15 кВт·ч до 2,7 кВт·ч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли в ходе II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя) на пленарном заседании "Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы".

"ACWA Power - крупнейшая компания в мире в сфере технологий опреснения. Наша мощность — более 9 млн кубометров в день в четырёх странах, скоро будет в шести. Мы выиграли все последние тендеры, потому что постоянно совершенствуем технологии. Сегодня опреснение конкурентоспособно по цене, надёжно и обеспечивает стабильные поставки", - сказал Арчелли.

По его словам, компания внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект в свою деятельность. Вместо еженедельных тестов воды теперь проводится онлайн-мониторинг, создаётся цифровой двойник станции, оптимизируется использование химикатов в реальном времени. Это снижает расходы и уменьшает нагрузку на экологию.

Арчелли отметил, что проблема недостатка воды носит глобальный характер: она касается не только развивающихся стран, но и всего мира, и в будущем станет еще острее.