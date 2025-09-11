ИСЕСКО стала партнером Фестиваля Насими!

БАКУ /Trend/ - Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) стала одним из организаторов Фестиваля Насими.

Как сообщает Trend, Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, традиционно проводимый при организаторстве Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, проводится с 2018 года.

В этом году фестиваль пройдет в Баку и Шамахы с 23 по 25 сентября.

В числе обсуждаемых вопросов - возможность проведения Фестиваля Насими в будущем в Рабате, где расположена штаб-квартира ИСЕСКО.

