Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 сентября

Экономика Материалы 11 сентября 2025 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 сентября

Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 сентября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9888 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0028 маната.

USD 1.7
EUR 1.9888
AUD 1.1237
BYN 0.5707
BGN 1.0172
AED 0.4628
KRW 0.1223
CZK 0.0815
CNY 0.2387
DKK 0.2664
GEL 0.6316
HKD 0.2182
INR 0.0193
GBP 2.2995
IRR 0.0297
SEK 0.1818
CHF 2.1285
ILS 0.5107
CAD 1.2255
KWD 5.5643
KZT 0.3158
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5059
MDL 0.1025
NOK 0.1712
UZS 0.0138
PKR 0.6
PLN 0.4667
RON 0.3918
RUB 2.0028
RSD 0.017
SGD 1.3247
SAR 0.4531
xdr 2.3299
TRY 0.0412
TMT 0.4857
UAH 0.0412
JPY 1.1531
NZD 1.0094
