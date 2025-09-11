Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 сентября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9888 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0028 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9888
|AUD
|1.1237
|BYN
|0.5707
|BGN
|1.0172
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1223
|CZK
|0.0815
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2664
|GEL
|0.6316
|HKD
|0.2182
|INR
|0.0193
|GBP
|2.2995
|IRR
|0.0297
|SEK
|0.1818
|CHF
|2.1285
|ILS
|0.5107
|CAD
|1.2255
|KWD
|5.5643
|KZT
|0.3158
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5059
|MDL
|0.1025
|NOK
|0.1712
|UZS
|0.0138
|PKR
|0.6
|PLN
|0.4667
|RON
|0.3918
|RUB
|2.0028
|RSD
|0.017
|SGD
|1.3247
|SAR
|0.4531
|xdr
|2.3299
|TRY
|0.0412
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0412
|JPY
|1.1531
|NZD
|1.0094