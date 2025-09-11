В новом учебном году на освобожденных от оккупации территориях откроется 11 школ - Эмин Амруллаев

БАКУ/Trend/ - В 2025–2026 учебном году планируется открытие 11 общеобразовательных школ в Агдаме, Агдере, Ходжалы и Кяльбаджаре.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Эмруллаев на брифинге, посвященном началу нового учебного года.

Он добавил, что в освобожденных от оккупации территориях также планируется открытие 6 детских садов. В настоящее время там уже функционируют 7 дошкольных учреждений.

"В этих учреждениях дошкольным образованием охвачено 243 ребенка. В работе детских садов задействованы 82 сотрудника", - отметил министр.